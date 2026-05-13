В Вологде началась ревизия дворов

Дворы проверяет специальная комиссия

Масштабная кампания по проверке состояния дворов, отремонтированных в прошлые годы по программе «Формирование комфортной городской среды», стартовала в Вологде. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители депутаты Законодательного собрания Вологодской области, городской администрации, Центра по работе с населением, управляющих компаний и ТОСов, приступила к инспекции объектов, находящихся на пятилетней гарантии.

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин совместно со специалистами посетил 12 адресов на улицах Ленинградской, Новгородской, Костромской и Псковской.

«Как и в предыдущих сезонах, замечаний минимальное количество. Все благодаря выстроенной системной работе, когда объект находится на контроле депутатов и местных жителей с самого начала работ и на протяжении всего гарантийного срока», — отметил спикер областного парламента.

По итогам осмотра было выявлено лишь несколько незначительных отклонений: в одном из дворов зафиксирована проблема с водоотведением, а еще по двум адресам подрядчику предстоит восстановить асфальт в местах вскрытия сетей коммунальными службами.

Параллельно проверку состояния придомовых территорий на улицах Гончарной и Петина провел заместитель председателя ЗСО Антон Холодов. На улице Петина, 8, жители пожаловались на скопление воды в парковочных карманах. Все выявленные недостатки задокументированы для последующего устранения в рамках гарантийных обязательств.

«На ремонт дворов действует пятилетняя гарантия. В течение этого периода подрядные организации обязуются своевременно реагировать и устранять возникшие проблемы. Исходя из того, что видели сегодня, можем сказать, что изначально работы были выполнены на достойном уровне», — подчеркнул Антон Холодов.

Такие выезды во дворы всех микрорайонов города пройдут в мае и июне, под проверку попадут все дворы, где действуют гарантийные обязательства.