Череповецкое МУП «Теплоэнергия» возместит ущерб за поврежденную квартиру

Квартира была повреждена из-за аварии на теплосетях

В Череповце суд взыскал почти 100 тысяч рублей ущерба с МУП «Теплоэнергия» за повреждения квартиры, которые произошли в результате аварии на теплосетях.

Как было установлено в суде, в сентябре 2024 года в квартире дома по улице Архангельской намокли стены между кухней, туалетом, ванной и спальней. Повреждения отделки произошли из-за проникновения в квартиру горячего пара.

Эксперты установили, что горячий пар образовался из-за утечки на теплосетях, расположенных в подвале дома.

«Пар из подвала не поступал непосредственно в квартиру, однако из-за утечки происходило насыщение влагой бетонных стенок вентиляционной шахты, что и привело к повреждению отделки», - уточнили в областном суде.

В результате с МУП «Теплоэнергия» в пользу собственницы квартиры взыскано 71 тысяча рублей в качестве возмещения материального ущерба, 5 тысяч рублей – компенсации морального вреда, а также 19 тысяч рублей – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.