Вологодская область начала экспортировать яйца в Кувейт

Продукция поставляется птицеводческим комплексом Вологодского округа

Вологодская область начала экспортировать яйца в азиатское государство Кувейт. Только за конец апреля – начало мая экспортировано порядка 580 тысяч штук инкубационных яиц.

«Все 576 тыс. яиц проследуют автомобильным транспортом транзитом через Азербайджан, Иран и Ирак. Указанные партии стали первыми в текущем году. В 2025 году инкубационное яйцо из Вологодской области на экспорт не отправлялось», - рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что экспортируемое яйцо получено в одном из хозяйств Вологодского округа.