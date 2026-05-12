В Вологде сегодня завершился отопительный сезон

Теплоснабжение отключено более, чем в 3000 домах

В Вологде сегодня отключено теплоснабжение более, чем в 3000 домах. В областном центре официально завершился отопительный сезон. Постановление об этом было подписано главой города. Сегодня на теплоисточниках остановлены котлы, которые обеспечивают подачу отопления.

Управляющие компании в свою очередь проводят необходимые работы на внутридомовых системах теплоснабжения. Если батареи остаются горячими, следует обратиться в свою управляющую организацию, в случае бездействия - в главное управление государственного жилищного надзора Вологодской области.