В Вологде сегодня завершился отопительный сезон

Александр Черняткин
Источник фото: Светлана Возьмилова, Global Look Press

Теплоснабжение отключено более, чем в 3000 домах


В Вологде сегодня отключено теплоснабжение более, чем в 3000 домах. В областном центре официально завершился отопительный сезон. Постановление об этом было подписано главой города. Сегодня на теплоисточниках остановлены котлы, которые обеспечивают подачу отопления.

Управляющие компании в свою очередь проводят необходимые работы на внутридомовых системах теплоснабжения. Если батареи остаются горячими, следует обратиться в свою управляющую организацию, в случае бездействия - в главное управление государственного жилищного надзора Вологодской области.

После завершения отопительного сезона в мае в Вологде стартуют плановые профилактические работы на тепловых сетях. План ремонта котельных и планового отключения горячей воды опубликован на сайте администрации города

 

 

 

