Вологжане выбрали имя для аэропорта

Решение принято в ходе народного голосования

Аэропорт Вологды получит имя выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина. Именно за Ильюшина больше проголосовало вологжан на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной».

По словам главы города Сергея Жестянникова, за кандидатуру Сергея Ильюшина проголосовало 46,3% участников.

«Ил-2, созданный нашим земляком, стал самым массовым боевым самолётом в истории и сыграл ключевую роль в ходе Великой Отечественной войны. «Летающий танк» – так называли эту машину на фронте, и именно она стала одним из символов победы Красной армии», - рассказал глава города в соцсетях.

Как считает Сергей Жестянников, то, что тысячи вологжан приняли участие в голосовании, говорит о том, что жителям областной столицы не все равно, чье имя будет звучать с летного поля.