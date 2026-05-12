В Вашкинском округе срочно восстановят разрушившийся из-за большегрузов мост через Унжу

Что губернатор решил делать с рухнувшим мостом в Вашкинском округе

В Вашкинском округе восстановят аварийный мост через Унжу на дороге «Андреевская — Алешково», заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По первоначальной информации, инженерные конструкции не смогли выдержать проезд тяжёлой техники. Разрушена большая часть деревянных опор. Переправа связывала несколько населенных пунктов, где постоянно живут 36 человек.

Экспертизой занимался региональный Минтранс. Мост перекрыли для транспорта, организовано движение пешеходов. Глава региона дал наказ переустроить мост.

План работ уже есть. Движение будет запущено по временной схеме.