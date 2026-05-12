Сергей Жестянников рассказал, когда завершится ремонт участка улицы Мира

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

На одном отрезке уже на следующей неделе будет открыто движение

Глава Вологды Сергей Жестянников рассказал, что на отрезке улицы Мира от улицы Сергея Орлова до Козленской уже на следующей неделе будет полностью открыто движение для автомобильного транспорта.

«Уже установлен бортовой камень, подрядной организацией «Магистраль» ведутся работы по асфальтированию. После того, как 18 мая откроем движение, останется нанести разметку до конца мая, отремонтировать тротуары и благоустроить аллею», - уточнил глава Вологды.

После этого подрядчик будет завершать ремонт следующего участка дороги – от Козленской до улицы Герцена. Этот отрезок дороги планируют полностью открыть для движения уже к началу июня.

Правда, в середине мая закроют для движения Мяснорядский мост на улице Козленской.