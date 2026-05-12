«Коренной череповчанин» будет врип главы Череповецкого округа

Решение о назначении прокомментировал губернатор Георгий Филимонов

Вместо Владимира Носкова, который направлен в Великоустюгский округ, временно исполнять обязанности главы Череповецкого округа будет Николай Сальников, который ранее был заместителем главы Череповца. Как написал в своих соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов, в Череповецком округе Сальников сможет проявить все свои навыки и компетенции.

«Николай Владимирович - коренной череповчанин, знает проблемы территории, умеет работать с людьми. Он проактивный, целеустремлённый, ориентированный на выполнение поставленных задач. Имеет опыт законотворческой деятельности - был заместителем председателя Череповецкой гордумы. В Череповецком округе Николай Владимирович сможет проявить все свои навыки и компетенции. Это назначение - кредит доверия, который предстоит оправдать перед жителями, развивая округ и повышая качество жизни», - заявил глава региона.

Ранее Николай Сальников работал в мэрии города и занимал должность замглавы Череповца. Чиновник курировал общие вопросы деятельности мэрии.