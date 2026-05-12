Стал известен кандидат на должность главы Великоустюгского округа

Также прояснилась судьба экс-главы округа Игоря Быкова

На должность временно исполняющего главы Великоустюгского округа назначен Владимир Носков, который ранее занимал должность главы Череповецкого округа. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Напомним, экс-глава округа Игорь Быков на минувшей неделе ушел в отставку.

«Решение о ротации принято мной по нескольким основаниям. Должность главы Великоустюгского округа освободилась - принял отставку И.А. Быкова. Владимир Александрович обеспечит бесшовный переход власти и возьмёт под контроль все объекты строительства и благоустройства. Напомню, продолжаем готовить город к празднованию 880-летия в 2027 году. Сейчас там в работе 121 объект на общую сумму 3,3 млрд руб. Уверен, В.А. Носков справится с поставленными задачами. Опыт работы в органах прокуратуры будет весьма кстати - проекты нужно выполнить качественно и в установленные сроки», - заявил глава региона.