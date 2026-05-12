Депутат Госдумы сравнил вологодские власти с укронацистами

В ответ самого депутата просят проверить на экстремизм

Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев сравнил действия вологодских властей с укронацистами. Пост с такой риторикой появился в соцсетях у Канаева после встречи с ветеранами строительного комплекса Череповца.

«Почему переименовали стадион «Металлург»? Ведь это неотъемлемая часть истории Череповца. Точно также ведут себя, переписывая историю, укронацисты, что меняют название улиц, площадей и объектов», - написал Канаев на своей странице в соцсетях.

В ответ сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов попросил прокуратуру проверить Канаева на экстремизм.

В ответ Богомазов напомнил, что Канаев уже был исключен из «Единой России» за вредительство интересам партии. Как считает сенатор, Канаев формально представляет интересы Вологодской области в нижней палате парламента, а на деле лоббирует интересы олигархов и ведет конфронтацию с правительством Вологодской области.

«Вести риторику, откровенно близкую к экстремистской, являясь к тому же представителем законодательной ветви власти, членом фракции «Единая Россия» в Госдуме, недопустимо!», — уверен Евгений Богомазов.

Сенатор обратился в надзорное ведомство с просьбой дать оценку высказываниям Канаева на предмет соответствия законодательству о противодействии экстремистской деятельности.