Депутат Госдумы сравнил вологодские власти с укронацистами
В ответ самого депутата просят проверить на экстремизм
Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев сравнил действия вологодских властей с укронацистами. Пост с такой риторикой появился в соцсетях у Канаева после встречи с ветеранами строительного комплекса Череповца.
«Почему переименовали стадион «Металлург»? Ведь это неотъемлемая часть истории Череповца. Точно также ведут себя, переписывая историю, укронацисты, что меняют название улиц, площадей и объектов», - написал Канаев на своей странице в соцсетях.
В ответ сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов попросил прокуратуру проверить Канаева на экстремизм.
В ответ Богомазов напомнил, что Канаев уже был исключен из «Единой России» за вредительство интересам партии. Как считает сенатор, Канаев формально представляет интересы Вологодской области в нижней палате парламента, а на деле лоббирует интересы олигархов и ведет конфронтацию с правительством Вологодской области.
«Вести риторику, откровенно близкую к экстремистской, являясь к тому же представителем законодательной ветви власти, членом фракции «Единая Россия» в Госдуме, недопустимо!», — уверен Евгений Богомазов.
Сенатор обратился в надзорное ведомство с просьбой дать оценку высказываниям Канаева на предмет соответствия законодательству о противодействии экстремистской деятельности.