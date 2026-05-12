Суд взыскал более 800 тысяч рублей с виновника ДТП за эвакуацию потерпевшей

Пострадавшая была доставлена в Вологду вертолетом санавиации

В Нюксенице суд удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала взыскать более 800 тысяч рублей с виновника ДТП за эвакуацию пострадавшей в аварии женщины.

ДТП случилось в ноябре 2023 года на автодороге Нюксеница – Игмас. Как было установлено во время расследования, 43-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и улетел в кювет.

«Его пассажирка, 27-летняя нюксянка, не пристегнутая ремнем безопасности, получила множественные переломы и была доставлена в местную больницу. Врачебная комиссия приняла решение о переводе женщины с использованием санитарной авиации в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», - рассказали в пресс-службе судов области.

В 2025 году уголовное дело по факту ДТП было прекращено в связи с примирением сторон. Однако прокуратура потребовала взыскать с мужчины полную стоимость эвакуации женщины в пользу областной клинической больницы.

Согласно расчетам, стоимость эвакуации потерпевшей составила 810,9 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением прокуратуры и полностью удовлетворил иск надзорного ведомства. Также с виновника ДТП взыскали госпошлину в размере более 21 тысяч рублей.