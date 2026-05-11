Школьница из Шексны вышла в финал проекта «Суперниндзя Дети»

Александр Черняткин
Спортивное шоу выходит на телеканале СТС


Школьница из Шексны Катерина Кузнецова вышла в финал проекта «Суперниндзя Дети», который выходит на телеканале СТС.

Накануне в полуфинале Катя на последних секундах вырвала победу у Никиты Земнухова из Соснового бора.

«Я приехала из небольшого поселка, но хочу доказать, что могу соревноваться с такими именитыми спортсменами», - сказала Катя перед стартом.

В программе также участвует Алиса Бесова из Череповца. Её выступление впереди.

