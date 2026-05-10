В Вологде накануне прошли семь персональных парадов

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Все они были организованы для ветеранов

В Вологде накануне были организованы семь мини-парадов для ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогли присутствовать на главном параде. Подобные мероприятия проводятся уже шесть лет. На одном из парадов, проведенном для Надежды Бойко, побывал глава города Сергей Жестянников.

«Вы выстояли в нелёгкие годы войны, вы поднимали нашу страну. Вы сделали всё, чтобы мы жили сегодня в такое замечательное время, воспитывали своих детей и смотрели на голубое небо. Теперь мы в неоплатном долгу перед вами. Теперь мы с вами — живые свидетели и носители нашей истории. Эту память надо передавать нашему подрастающему поколению. Они должны знать, какую цену заплатил наш народ за это небо, за то, что мы живём. Давайте будем достойны той великой Победы», — обратился к ветерану и жителям глава города Вологды Сергей Жестянников.

В мини-параде во дворе дома Надежды Бойко приняли участие парадные расчёты ВИПЭ ФСИН России, МЧС России и кадетов, которые прошли маршем. На выступление концертной бригады пришли посмотреть и соседи ветерана, которые принесли ей подарки и цветы.

Также мини-парады прошли накануне во дворах ветеранов Мери Файвушевны Котлер на Октябрьской, 58, Анны Яковлевны Кукушкиной на Челюскинцев, 49, у областных Домов ветеранов и Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов.