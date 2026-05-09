На остановках Вологды появились портреты более 1300 ветеранов Великой Отечественной войны

Источник фото: Пресс-службы администрации Вологды

На «умных» остановочных комплексах начали демонстрироваться портреты ветеранов «Великой Отечественной войны. Всего там размещены фотографии более 1300 человек - фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других вологжан, прошедших Великую Отечественную войну, а также вологжан, погибших в СВО.

Портреты вологодских бойцов будут демонстрироваться на экранах Вологды в течение всех праздничных дней.

Также сегодня проходит акций «Бессмертный полк» в офлайн-формате.