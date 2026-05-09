Сегодня в вологодском параде будут участвовать 18 единиц техники

В Вологде сегодня во время парада будут участвовать 18 единиц техники. Вологжане смогут увидеть машины времен Великой Отечественной войны, а также современные образцы.

Парад техники начнется в 10:30 – машины начнут движение с улицы Сергея Орлова, свернут на Торговую площадь, а затем проследуют по проспекту Победы до улицы Ленинградской. Парад техники будет сопровождаться комментариями диктора о каждом образце. После парада машины встанут в качестве выставки под открытым небом на стадионе «Буревестник».

Первыми в колонне проследуют советские мотоциклы М-72, которые провезут по проспекту Знамя Победы.

За мотоциклами проследует советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67. Он служил в армии как штабная, разведывательная машина, перевозчики пехоты и легкий артиллерии. Далее вологжане смогут увидеть американский автомобиль Willys MB, поставлявшийся в Советский Союз по ленд-лизу с лета 1942 года.

Главной участницей парада техники станет БМ-13 «Катюша». Легендарная советская машина реактивной артиллерии стала символом Победы и использовалась на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Среди других образцов советской техники, которые смогут увидеть вологжане, легкий разведывательный бронеавтомобиль БА-64, ГАЗ-М-20 «Победа», ГАЗ-69 и мотоцикл К-750.

Также на параде будут представлены и современные образцы техники. Это полевая кухня, сконструированная на базе автомобиля Урал-4320, а также модифицированные автомобили «Нива», использующиеся бойцами российской армии в зоне проведения СВО.

Зрители, желающие посмотреть парад техники в честь Дня Победы, смогут расположится на аллее на проспекте Победы. Попасть в зону просмотра вологжане смогут через КПП у Вологодской областной картинной галереи на улице Батюшкова. Также парад можно будет увидеть с тротуаров вдоль проспекта Победы на участке от улицы Батюшкова до улицы Ленинградской.