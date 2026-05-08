Вологжане вместо Вечного огня могут возложить цветы к другим памятникам

Площадь Революции в настоящее время закрыта на реставрацию

Площадь Революции, где расположен Вечный огонь, в настоящее время закрыта на реставрацию, поэтому вологжане могут возложить цветы к другим памятникам.

Как сообщает Вологда.рф, цветы можно принести к обелиску воинской славы вологжанам — Героям Советского Союза, который находится в Кировском сквере и к стеле «Город трудовой доблести» на пл. Бабушкина.

Также память бойцов Великой Отечественной войны можно почтить на кладбищах Вологды. На Введенском кладбище цветы возлагают у обелиска воинам-вологжанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а на Пошехонском кладбище — у мемориала «Жителям блокадного Ленинграда».

Вологжане могут возложить цветы к любому памятнику, который посвящён Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая в Вологде специально провели мойку и косметический ремонт мемориалов.