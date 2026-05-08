Директора вологодской школы обвиняют в мошенничестве

Мужчина обманывал должностные лица из городского управления образования

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из городских школ Вологды, которого обвиняют в мошенничестве.

Как рассказали в региональном управлении следкома, 46-летний директор определял себе дополнительную учебную нагрузку.

«С октября 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемый, используя свое служебное положение, обеспечивающее общее руководство всеми направлениями деятельности возглавляемой образовательной организации, изготовил локальные акты, которыми определил себе дополнительную учебную нагрузку с целью получения за нее выплат», - уточнили в ведомстве.

По документам мужчине начислялись доплаты к установленной заработной плате, хотя фактически директор эту работу не выполнял. Обманутыми оказались должностные лица управления образования администрации города.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.