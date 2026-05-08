Вологодские синоптики рассказали, когда вернется тепло

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

В ближайшие дни будет господствовать скандинавский антициклон

В Вологодской области в ближайшие дни погоду будет определять скандинавский антициклон. В субботу, 9 мая, существенных осадков на территории региона не ожидается, дневная температура составит от +10 до +15 градусов.

Аналогичная погода будет в воскресенье, правда, столбики термометров поднимутся выше на пару градусов.

«В понедельник характер погоды начнёт меняться: запад, а затем и центр региона накроют облачные поля следующего циклона, пойдет дождь, температура воздуха составит +10… +13 градусов. На востоке обойдется без существенных осадков, днем до 17 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, при этом характер погоды останется неустойчивым, пройдут небольшие дожди.