Суд оправдал лошадей в нанесении повреждений автомобилю

Владелец авто требовал с конезавода почти 170 тысяч рублей

Вологодский районный суд отказался наказывать СПК «Племенной конный завод» за ущерб, нанесенный лошадьми автомобилю «Фольксваген Поло». Владелец авто уверял Фемиду, что живые кони повредили его четырехколесного коня, пока тот отдыхал на берегу Тошни. По его словам, машина оставалась на одном берегу, пока он с супругой и детьми наслаждался летним зноем на другом. В это время автомобиль обступили 10-15 коней, которые «лизали авто и били по нему хвостами».

«Позже автовладелец обнаружил на лакокрасочном покрытии машины многочисленные повреждения: царапины на капоте, переднем и заднем бамперах, зеркалах, фарах и других выступающих элементах», - рассказали в пресс-службе судов области.

Ущерб мужчина насчитал на 169 129 рублей и обратился с иском в суд к конезаводу о компенсации материального вреда.

Однако представители конезавода заверили, что животные не могли нанести ущерб автомобилю и назначили трасологическую экспертизу.

«В рамках исследования был проведен эксперимент: завод предоставил автомобиль, лошадей и загон. Эксперты смоделировали ситуацию и пришли к однозначному выводу – повреждения на деталях машины не могли образоваться в результате событий на берегу при контакте с лошадьми», - уточнили в суде.

В результате суд отказал автомобилисту в иске к конезаводу и в свою очередь взыскал с самого мужчины 45 000 рублей, потраченных конезаводом на экспертизу и представительские расходы.