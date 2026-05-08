Развлекательный клуб Вологды выплатит 220 тысяч рублей за сломанный нос

Вологодский развлекательный клуб выплатит 220 тысяч рублей за травму, причиненную 16-летней девочке во время прохождения квеста. В суд с иском с компенсации морального время обратилась мама потерпевшей.

Как пояснили в прокуратуре Вологды, в сентябре 2024 года во время прохождения квеста в развлекательном клубе на одном из этапов участникам игры предстояло пройти по неосвещенному коридору. В конце коридора лежал мат, за который девочка запнулась, упала и сломала нос.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что травму потерпевшая получила, поскольку владельцы клуба нарушили технику безопасности.

«В результате полученной травмы она перенесла сильнейшие нравственные и физические страдания, которые выражались в перенесении сильной боли, расстройстве сна, потере аппетита, общей слабости, переживаниях за свое здоровье, ощущении внутреннего напряжения», - уточнили в прокуратуре.

Городской суд согласился с мнением прокуратуры и взыскал с владельцев клуба 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей и 20 тысяч рублей ее матери.