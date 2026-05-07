Кириллов стал столицей проекта «Серебряное ожерелье России

Источник фото: ИА «Вологда регион» Кириллов

Кириллов стал столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Решение принято в полпредстве Северо-Западного федерального округа на совещании под руководством заместителя полпреда Любови Совершаевой.

Кириллов уже входит в национальный туристический маршрут «Жемчужины Русского Севера» как один из основных объектов для посещения. Статус столицы «Серебряного ожерелья России» будет способствовать увеличению турпотока и откроет возможность привлечь финансирование для благоустройства и развития территорий, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.