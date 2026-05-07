Череповчанин получил срок за призыв к терроризму
Источник фото: УФСБ по Вологодской области
Приговор вынесен 1-м Западным окружным военным судом
Первый Западный окружной военный суд вынес приговор 59-летнему череповчанину, который обвинялся в призывах к терроризму.
Как сообщает региональное управление ФСБ, мужчина разместил в соцсетях комментарий с призывом к осуществлению террористического акта в отношении одного из должностных лиц РФ.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занималось следствие УФСБ.
Судом обвиняемы приговорен к двум годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием сети Интернет, на срок три года.