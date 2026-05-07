Директора вологодского почтового отделения подозревают в присвоении 1,2 млн рублей

Недостачу выявили в ходе ревизии

В Вологде директора отделения Почты России подозревают в присвоении 1,2 млн рублей. как уточнили в региональном управлении следственного комитета, с июня 2025 года по март 2026 года 57-летняя женщина похитила из кассы более 1,2 млн рублей.

«Деньги предназначались для выплаты гражданам, а также выручались от реализации товаров и услуг. С целью сокрытия своих незаконных действий фигурантка внесла ложные сведения в финансовые документы учреждения», - сообщает следком.

Недостача была выявлена в ходе ревизии. Сама подозреваемая уже во всем призналась.

Следствием возбуждено уголовным делом по статье за присвоение, совершенном с использованием служебного положения.