Глава Великоустюгского округа сложил полномочия

В своей должности Быков проработал менее года

Глава Великоустюгского округа Игорь Быков сложил полномочия. Об этом сегодня сообщает ИА «Вологда регион» со ссылкой на свои источники. Как сообщает агентство, Быков подал прошение об отставке. В должности главы он пробудет до 13 мая.

Врио главой Великоустюгского округа Быков был назначен 25 мая прошлого года. До этого он несколько лет работал в администрации Вологодского округа, а с февраля 2025 года был главой Череповца.

Официальной информации об отставке Быкова пока нет. Также неизвестно его дальнейшее место работы.