После прохладной «ямы» синоптики обещают комфортную майскую погоду

Сегодня в Вологодской области температура не превысит +10 градусов

После прохладной «ямы», которая продлится несколько дней, синоптики обещают вполне комфортную майскую погоду. Недолгое потепление, которое пришло в Вологодскую область на этой неделе, сменилось прохладой.

По словам ведущего синоптика центра Фобос Евгения Тишковца, потепление на несколько дней сменится легкими и несерьезными «черемуховыми» холодами без значительного экстрима.

Если сегодня в Вологодской области температура составит до +10 градусов, то уже завтра столбики термометров поднимутся до +14 градусов, а в субботу, 9 мая, станет еще на пару градусов теплей. Правда, ветер будет северным, но серьезных осадков при этом не ожидается.

Примерно такая погода продержится до начала следующей недели, а, начиная со вторника, должно распогодиться и температурный фон вернется в климатическое русло.