В Вологде уже начали косить траву

Источник фото: Скриншот видео из соцсетей Сергея Жестянникова

Покос будет вестись поэтапно во всех микрорайонах

В Вологде начали косить траву. Как сообщает глава города Сергей Жестянников, такое решение принято, поскольку на некоторых участках трава уже высокая. Покосом занимается «Зеленстрой», к работе подключится и подрядчик.

В этом сезоне МКУ «Зеленстрой» заключил муниципальный контракт на покос травы в парках, скверах, бульварах и на площадях общей площадью более 93 га в несколько циклов.

«Также покос будет вестись на улично-дорожной сети поэтапно по всем микрорайонам: Верхний посад, Нижний посад, Заречье, Конева, ГПЗ-23, Лукьяново, Прилуки, Ананьино и Молочное. Общий объём здесь – свыше 313 гектаров. Собственными силами «Зеленстрой» планирует обработать неразграниченные территории площадью около 285 гектаров», - уточнил Жестянников.

В парках покосом будут заниматься специалисты «Парков Вологды». Собственными силами «Зеленстрой» планирует обработать неразграниченные территории площадью около 285 гектаров.