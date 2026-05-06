Лучшего участкового выбрали в Вологодской области

Участковые соревновались в разных дисциплинах

В Вологодской области выбрали лучшего участкового. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники полиции «показывали уровень навыков в боевых приемах борьбы, физической подготовке, умение применять табельное оружие, а также знания по правовой и специальной подготовке».

По итогам конкурса первое место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Вологодский» майор полиции Антон Карпов. Второе место у старшего участкового из МО МВД России «Верховажский» - Сергей Юрин, на третьем месте участковый уполномоченный ОМВД России «Великоустюгский» Алексей Башарин.