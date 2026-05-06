На территории Кремлевского сада появится макет древнего Вологодского кремля

В Кремлевском саду Вологды после реставрации появится макет Вологодского кремля. Исторические сведения о планировке центральной территории города времен Ивана Грозного передали в администрацию Вологды для создания макета-монумента.

Материалы были собраны студенткой кафедры реставрации ВоГУ Анной Лойко под кураторством архитектора-реставратора высшей категории, профессора и научного руководителя Ирины Белоярской, - сообщает «Вологда.рф».

«Сведений об этом объекте у вологжан довольно мало, а в деле реставрации критически важна достоверность. Благодаря тому, что я много лет работала с архивами, нам удалось сформировать надежную источниковую базу, описывающую состояние кремля во второй половине XVII века. Отправными точками для нас служили сохранившийся Софийский собор, найденные и задокументированные фрагменты крепостных стен», — рассказала Ирина Белоярская.

В число переданных данных вошли исторические, археологические и архитектурные сведения прошлых столетий в виде визуализаций, графиков, описаний, чертежей и других материалов. Эти сведения должны помочь специалистам сформировать исчерпывающий образ Вологодского кремля эпохи Ивана Грозного для последующего воссоздания в виде макета.

После получения данных специалисты администрации Вологды приступят к составлению технического задания и наработок для скульпторов. Разработка макета и его реализация займут около восьми месяцев.