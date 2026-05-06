Зараженная рыба обнаружена в Вологодской области

Инспекторами Россельхознадзора обнаружена зараженная рыба, выловленная в Шекснинском водохранилище.

В частности, были взяты пробы подконтрольной продукции – «леща охлажденного», который был выловлен рыболовецкой артелью из Кирилловского округа.

«По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза по паразитологическим показателям безопасности. Обнаружены поражения видимыми паразитами (личинки трематод рода Рostodiplostomum — чернопятнистая болезнь)», - уточнили в ведомстве.

После проведения лабораторных исследований специалисты Россельхознадзора пришли к выводу, что продукция является небезопасной для употребления в пищу людьми.

В ведомстве поручили усилить контроль за деятельностью по производству свежей рыбы.