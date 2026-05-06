Новости

«Бессмертный полк» в Череповце проведут только в онлайн-формате

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
акция бессмертный полк

Глава города объяснил это заботой о безопасности горожан


В Череповце акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году только в онлайн-формате. Глава города Андрей Накрошаев объяснил это заботой о безопасности горожан, поскольку на город участились атаки БПЛА.

«Аналогичные меры сейчас действуют во многих городах России», - уточнил Накрошаев.

«Бессмертный полк» пройдет в городе металлургов только в онлайн-формате. Фотографии ветеранов разместят на официальном сайте акции - 2026.polkrf.ru.

Подать заявку на онлайн-участие в акции можно до конца сегодняшнего дня.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Голубые ели у Администрации Вологды переезжают на постоянное место жительства
В Вологде мужчина решил удивить друга, отправив наркотики через таксиста
На Вологодчине до 11 мая ограничат мобильную связь и интернет