«Бессмертный полк» в Череповце проведут только в онлайн-формате

Глава города объяснил это заботой о безопасности горожан

В Череповце акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году только в онлайн-формате. Глава города Андрей Накрошаев объяснил это заботой о безопасности горожан, поскольку на город участились атаки БПЛА.

«Аналогичные меры сейчас действуют во многих городах России», - уточнил Накрошаев.

«Бессмертный полк» пройдет в городе металлургов только в онлайн-формате. Фотографии ветеранов разместят на официальном сайте акции - 2026.polkrf.ru .

Подать заявку на онлайн-участие в акции можно до конца сегодняшнего дня.