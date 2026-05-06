Синоптики обещают ненастный североатлантический циклон

Александр Черняткин
После его прохождения ожидается похолодание


Сегодня синоптическая карта большей части Европейской территории России будет представлена ненастным североатлантическим циклоном. Связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через республику Коми, север Волго-Вятского региона, верхнее течение Волги и Центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы.

Вологодские синоптики сегодня обещают от +12 до +17 градусов (на востоке до +22 градусов), кратковременные дожди при западном ветре.

Однако уже в четверг погода резко поменяется и в регион придет прохладная погода. Ночью в ряде округов возможны заморозки, дневная температура составит от +6 до +11 градусов.

