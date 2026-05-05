Суд оштрафовал двух череповчан за съемку последствий прилетов БПЛА

Также информация о последствиях прилета беспилотников была выложена в интернет

Суд Череповца оштрафовал двух местных жителей, которые снимали последствия прилетов беспилотников. Съемка осуществлялась 13 апреля на Северном шоссе.

«13 апреля 2026 года 22-летний череповчанин и 38-летняя череповчанка, проезжая по Северному шоссе г. Череповца, осуществили видеосъемку последствий применения беспилотных воздушных судов, в том числе мест их падения. Кроме того, череповчанин распространил информацию о применении и последствиях применения БПЛА в сети интернет», - уточнили в пресс-службе судов области.

Судом оба признаны виновными в нарушениях закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

В суде также напомнили, что фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО и систем РЭБ запрещена, ее ведение влечет наступление административной ответственности.

Суд оштрафовал череповчанку на 2000 рублей, а молодого человека на 2500 рублей.