Студенческие отряды будут благоустраивать Вологду

В Вологде благоустройством города будут заниматься студенческие отряды. Соглашение с городской администрацией подписали три учреждения среднего профессионального образования. Всего будет создано шесть отрядов.

«Студенческие отряды — это возможность для студентов найти трудовую занятость на лето, получить навыки работы по профессии, научиться работать в команде. К созданию студенческих отрядов сейчас присоединились три образовательных учреждения. Будет сформировано шесть студенческих отрядов, к концу года их может стать больше», — рассказала заместитель главы города Вологды Светлана Пахнина.

Вологодский технический колледж подписал соглашение о создании двух студенческих отрядов на базе ОАО «Авто-стандарт» и АО «ПАТП № 1» на период с июля по август. Вологодский строительный колледж создаст студенческие отряды на базе ООО «Дорсервис» и ООО «Магистраль». Вологодский индустриально-транспортный техникум также заключил два соглашения. В период с июня по июль студенческие отряды будут работать на базе МКУ «Зеленстрой» и БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4».