В Вологде к 9 мая высадят более 32 тысяч цветов

В Вологде к 9 мая высадят более 32 тыс. цветов. Растения появятся на магистральных улицах областной столицы, а также вблизи воинских мемориалов и памятных мест. Работы проводят специалисты МКУ «Зеленстрой».

Цветники уже обновили в селе Молочное в Комсомольском сквере, в сквере у памятника «Зенитное орудие», у памятников маршалу Коневу и космонавту Павлу Беляеву, у мемориала блокадникам Ленинграда на Пошехонском кладбище и на Введенском кладбище.

Специалисты высадили виолы, лобелии и бальзамины. В ближайшее время цветы появятся на улице Мира, островках безопасности вблизи Октябрьского моста и в Кировском сквере.

К 9 мая планируется высадить порядка 32 тысяч цветов, а всего в весенне-летний сезон общественные пространствах Вологды украсят более 100 тыс. цветов.

Помимо этого, специалисты МКУ «Зеленстрой» начали приводить в порядок памятники и обелиски, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Запланирована мойка монументов, косметические работы и благоустройство прилегающих территорий.