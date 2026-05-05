Массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в Череповце

Проверки прошли по ключевым точкам присутствия иностранных граждан

Полиция Череповца провела массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Проверки были организованы в рамках мероприятия «Миграционный щит».

«Проверка охватила ключевые точки присутствия иностранных граждан. Полицейские УМВД России «Череповец» совместно с сотрудниками ОМОН «Титан» Росгвардии и Центра противодействия экстремизму УМВД по Вологодской области провели рейдовые мероприятия на строительных площадках, в торговых точках и местах проживания мигрантов, а также в местах их концентрации», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе рейдов силовики выявили 27 нарушений миграционного законодательства.

Принято решение о принудительном выдворении 8 иностранцев за пределы РФ. В настоящее время мигранты помещены в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Вологодской области для последующего принудительного выдворения за пределы страны.