Монтаж спортивного оборудования в Шекснинском округе признали незаконным

В бюджет округа будет взыскано 900 тысяч рублей

Арбитражный суд признал недействительным договоры на поставку и монтаж спортивного оборудования в селе Чаромское Шекснинского округа. С иском в суд обратилась прокуратура.

«В октябре 2023 года администрация сельского поселения Сиземское заключила с обществом «Компания «Элина» два договора на поставку и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок в селе Чаромское. Цена каждого из договоров составила 450 тысяч рублей. Оба контракта были оформлены как закупки у единственного поставщика на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, который позволяет осуществлять закупку малого объема без проведения конкурентных процедур», - рассказали в пресс-службе судов области.

Как посчитали прокурорские работники, два договора были фактически одной сделкой, искусственно разделенной на части. Это позволило уйти от конкурентных процедур.

Суд поддержал позицию прокуратуры и признал оба договора ничтожными сделками. Вся сумма в размере 900 тысяч рублей, перечисленная обществу «Компания «Элина», подлежит взысканию обратно в бюджет Шекснинского муниципального округа.