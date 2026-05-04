 В Вологде 11 мая ограничат движение транспорта

В областном центре проведут патриотический забег

В Вологде 11 мая ограничат движение в районе парка Победы. Это связано с проведением традиционного патриотического забега, приуроченного к 9 Мая. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 спортсменов.

«С 20:00 10 мая по 12:00 11 мая будет действовать запрет на стоянку транспортных средств на улице Сергея Преминина на участке от пешеходного перехода напротив дома № 34 в Паровозном переулке до улицы Ловенецкого; по улице Ловенецкого на участке от Осановского проезда до дома № 20 на улице Ловенецкого; по Осановскому проезду на участке от улицы Ловенецкого до улицы Поэта Александра Романова; по улице Поэта Александра Романова на участке от улицы Молодёжной до улицы Маршала Конева. Аналогично на этих же участках будет прекращено движение транспорта в момент проведения забегов с 08:00 до 12:00», - сообщает пресс-служба администрации города.

На время проведения забега, с 08:00 до 12:00, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Так, автобусы маршрута № 7 будут курсировать в обоих направлениях по улицам Конева – Можайского – Планерной – Сергея Преминина – далее по маршруту. Автобус № 11 в обоих направлениях последует по маршруту: Осаново – Конева – Можайского – Планерная – Сергея Преминина – далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 20 пройдет по улицам Конева – Можайского – Пошехонскому шоссе и далее по маршруту. Автобус № 28 в обоих направлениях будет курсировать по улицам Конева – Можайского – Планерной – Сергея Преминина – далее по маршруту.