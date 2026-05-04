Вологжанин взял серебро на этапе чемпионата «Профессионалы»

Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству среди студентов и школьников проходят в разных субъектах страны.

«Участники от Вологодской области участвуют в конкурсах по 45 компетенциям для студентов и по четырём – для школьников. По итогам испытаний, прошедших в апреле, наша команда взяла одну серебряную медаль, две бронзовые медали и 13 медальонов «За профессионализм», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В мае представлять регион отправится Михаил Каськович, студент Вологодского техникума железнодорожного транспорта. Он поборется за победу в компетенции «Управление локомотивом». В июне отстаивать честь Вологодчины будут Артём Тихомиров в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» и Роман Мухин в компетенции «Структурированные кабельные системы».

Победители межрегионального этапа примут участие в финале чемпионата. Заключительные испытания по разным блокам компетенций будут проходить с мая по декабрь в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.