Синоптики дали предварительный прогноз на неделю

Погода будет неустойчивой

Вологодские синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую неделю. По их словам, после мощного потепления в регион придут похолодания.

Если сегодня максимальная температура составит +21 градуса, то уже завтра придет североатлантический циклона с небольшими дождями и температурой +20 градусов.

«В ночь на среду на фоне роста атмосферного давления существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от +3 (крайний северо-запад) до +7 градусов (восток). Днем, из-за близости атмосферного фронта с юга местами пройдут кратковременные дожди, есть вероятность локальных гроз. Максимальная температура составит от +16 до +21 градусов», - сообщает вологодский Гидрометцентр.

В четверг ночью местами возможен слабый дождь, температура от +2 до+7 градусов. Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, по области 9-14 тепла, на юго-востоке до +19 градусов.

В пятницу ожидается усиление гребня антициклона, на западе и в центре обойдется без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут до +16 градусов. При этом из-за северных ветров будет казаться холоднее.

В выходные дни, по предварительным данным, погоду продолжит определять область повышенного давления, поэтому значительных осадков ждать не стоит, но из-за северных ветров столбики термометров не поднимутся выше +10,+15 градусов, в ночные часы местами возможны слабые заморозки.