Автовокзал меняет маршруты движения автобусов
Опубликовано
Изменения происходят из-за ограничения движения на улице Мира
Вологодский автовокзал меняет схемы движения автотранспорта в связи с ограничением на время ремонтных работ по улице Мира.
В частности, с сегодняшнего дня меняется схема движения следующих маршрутов:
- № 414 «Вологда - Кубенское/Фетинино» - следует с остановками «ТЮЗ» и «Старый рынок».
- № 208, 209 «Вологда — Сокол», № 204 «Вологда - Кадников» - следуют с остановкой на ул. М. Ульяновой «Областная библиотека».