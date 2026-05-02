В Молочном стартовал мотоагитпропег

Александр Черняткин
Источник фото: Группа Вологодской ГМХА имени Верещагина в соцсетях

Девятый раз командиром мотоагитпробега стал Григорий Угрюмов


В селе Молочное под Вологдой стартовал мотоагитпробег, командиром которого девятый раз стал Григорий Угрюмов. Бойцы преодолеют 1500 километров.

В этом году участники мотоагитпробега «Победа» посетят шесть округов Вологодской области. Мотоколонна проедет по Кадуйскому, Устюженскому, Бабаевскому, Чагодощенскому, Череповецкому и Шекснинскому округам. 9 мая, в День Победы, они вернутся в Молочное.

