В Вологодской области запретили вылов некоторых видов рыбы

На ряде водоемов рыбалка полностью запрещена

В некоторых водоемах Вологодской области в ближайший месяц запрещен вылов рыбы, у которой начался нерестовый период. В частности, до начала июня запрещён вылов рыбы в Рыбинском водохранилище и на других водоёмах.

Полностью запрещена рыбалка в любом виде на Белом и Кубенском озёрах, в Ковжском разливе, на озере Воже и на реках Андома, Мегра, Самина, Водлица, Кубена и Большая Ельма.

В нерестовый период можно ловить рыбу только с берега, а на плавсредства вводится запрет. Выход на воду предполагает штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Отдельно до 5 июня вступает запрет на вылов судака, леща, щуки и жереха, а с 5 июня по 5 июля - на добычу пресноводного сома.