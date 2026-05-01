Вологодские пригородные поезда меняют расписание

У трех пригородных поездов в Вологодской области в мае изменится расписание. Изменения касаются поездов Вологда – Данилов, Вологда – Вожега и Вологда – Буй.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, в расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской и Архангельской областях внесены временные изменения в мае для проведения плановых работ по ремонту пути.

Расписание изменится в интервале от 5 до 30 минут.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

В отделении дороги также уточнили, что плановый ремонт пути позволит повысить надежность железнодорожной инфраструктуры.