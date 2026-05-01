Многофункциональное пространство появится на месте бывшей «наливайки» в Вологде

Место располагается напротив ТЦ «Оазис»

В Вологде напротив торгового центра «Оазис» появится многофункциональное пространство с рестораном, а также дополнительным помещением, где будут проводиться мастер-классы по народно-художественным промыслам. Также в новом здании будет работать выставочный зал с продукцией бренда «Сделано на Вологодчине».

Как пояснил глава Вологды Сергей Жестянников, территория вокруг нового здания будет благоустроена. Появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, зоны отдыха, детские игровые зоны.

«Инвестор уже приступил к работам. Основная часть будет выполнена в этом году, полностью пространство преобразится в 2027 году – к юбилею города», - уточнил Жестянников.

Город поможет инвестору с выделением земельного участка, а также подведением инженерных сетей.