Сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные проверки в майские праздники

Особое внимание будут уделять нетрезвым водителям

Вологодская Госавтоинспекция проведет в майские праздники масштабные проверки. Особое внимание будет уделяться нетрезвым водителя.

Проверки будут проходить в Вологде, Череповце, а также в Бабаевском, Вытегорском, Великоустюгском, Сокольском, Кирилловском, Вологодском, Череповецком, Грязовецком, Никольском и Шекснинском округах. Наряды ГАИ будут работать на ключевых транспортных направлениях и в местах наибольшего трафик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также с сотрудниками Госавтоинспекции будут работать медицинские лаборатории для определения опьянения водителей.