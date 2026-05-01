Новости

Сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные проверки в майские праздники

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Госавтоинспекция рейды

Источник фото: ИА «Вологда регион»

Вологодская Госавтоинспекция проведет в майские праздники масштабные проверки. Особое внимание будет уделяться нетрезвым водителя.

Проверки будут проходить в Вологде, Череповце, а также в Бабаевском, Вытегорском, Великоустюгском, Сокольском, Кирилловском, Вологодском, Череповецком, Грязовецком, Никольском и Шекснинском округах. Наряды ГАИ будут работать на ключевых транспортных направлениях и в местах наибольшего трафик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также с сотрудниками Госавтоинспекции будут работать медицинские лаборатории для определения опьянения водителей.

В правительстве также напомнили, что вологжане могут сообщать о нетрезвых водителях по телефону 112, в ближайший отдел полиции или в анонимном чат-боте «За безопасность 35» в мессенджере МАКС.

Скопировать ссылку
