Энергетики почти трое суток восстанавливали сеть после мощного снегопада

Источник фото: «Красный север»

Специалисты продолжают работать по локальным заявкам

Специалистам «Россети Северо-Запад» потребовалось почти трое суток для полного восстановления основной сети в Вологодской области после мощного циклона, который обрушился на западные и центральные округа в начале этой недели.

Накануне вечером энергетики заявили, что сейчас они продолжают работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий стихии. При этом вологодский филиал «Россети Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности.

«Энергетики напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - предупреждает компания.

О нарушениях электроснабжения можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).