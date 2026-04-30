Вологодские власти «сдвинули» стройки» из-за демарша «Северстали»
Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области бюджет
Ряд объектов будут построены позже
Власти Вологодской области решили повременить с некоторыми стройками из-за провала по налогу на прибыль, возникший по вине «Северстали».
Как пояснила сегодня в Законодательном собрании региона заместитель губернатора Александра Гуркина, определенные трудности областного бюджета в настоящее время связаны с действиями руководства металлургического холдинга.
«По динамике налога на прибыль мы оказались на 86-м месте из 89 субъектов РФ. Поступления на 67,7% хуже уровня прошлого года. Основной удар нанесли взыскания по переплатам металлургического сектора: 2,2 млрд рублей списано из бюджета области в марте и еще 1,1 млрд - в апреле. Итого - 3,3 миллиарда рублей, которые изъяты из бюджета», - уточнила Гуркина.
Только за первые четыре месяца 2026 года собственные доходы области упали на 18,7% по сравнению с уровнем прошлого года. Главная причина - резкое снижение поступлений налога на прибыль.
Чтобы выполнить все социальные обязательства, власти пошли на перераспределение расходов, отказавшись от срочных строек, а высвобожденные деньги будут потрачены на более важные выплаты.
В частности, более 1 млрд рублей будут израсходованы на уличное освещение, работу общественного транспорта в сёлах и завозную торговлю в отдалённые деревни, благоустройство и ремонт дорог.
Рост дефицита бюджета на 2 млрд рублей Александра Гуркина назвала «техническим», поскольку он полностью покрывается остатками средств, накопленными на начало года.
«Значительная часть дополнительных средств будет направлена на повышение качества жизни вологжан. Более 1,3 млрд рублей выделяется на единовременные и ежемесячные выплаты участникам СВО, мероприятия в области обороны, организацию отдыха детей из Алчевска. На социальные выплаты медицинским работникам и выплаты при трудоустройстве предусмотрено 264,1 млн рублей, 200 млн рублей будет выделено на компенсацию затрат на газификацию жилья, – уточнил председатель Законодательного собрания области Роман Заварин.