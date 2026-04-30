Вологодские власти «сдвинули» стройки» из-за демарша «Северстали»

Ряд объектов будут построены позже

Власти Вологодской области решили повременить с некоторыми стройками из-за провала по налогу на прибыль, возникший по вине «Северстали».

Как пояснила сегодня в Законодательном собрании региона заместитель губернатора Александра Гуркина, определенные трудности областного бюджета в настоящее время связаны с действиями руководства металлургического холдинга.

«По динамике налога на прибыль мы оказались на 86-м месте из 89 субъектов РФ. Поступления на 67,7% хуже уровня прошлого года. Основной удар нанесли взыскания по переплатам металлургического сектора: 2,2 млрд рублей списано из бюджета области в марте и еще 1,1 млрд - в апреле. Итого - 3,3 миллиарда рублей, которые изъяты из бюджета», - уточнила Гуркина.

Только за первые четыре месяца 2026 года собственные доходы области упали на 18,7% по сравнению с уровнем прошлого года. Главная причина - резкое снижение поступлений налога на прибыль.

Чтобы выполнить все социальные обязательства, власти пошли на перераспределение расходов, отказавшись от срочных строек, а высвобожденные деньги будут потрачены на более важные выплаты.

В частности, более 1 млрд рублей будут израсходованы на уличное освещение, работу общественного транспорта в сёлах и завозную торговлю в отдалённые деревни, благоустройство и ремонт дорог.

Рост дефицита бюджета на 2 млрд рублей Александра Гуркина назвала «техническим», поскольку он полностью покрывается остатками средств, накопленными на начало года.