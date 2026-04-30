Вологодский аэропорт могут назвать именем выдающегося конструктора

В регионе продолжается голосование за название аэропорта

В Вологде продолжается голосование за название аэропорта. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на данный момент рейтинг уверенно возглавляет Сергей Ильюшин, за которого отдела голоса 2281 вологжанин. На втором месте с большим отрывом (1123 голоса) космонавт Павел Беляев. 1067 голосов отдали вологжане за летчика-испытателя Александра Клубова, и замыкает список с 470 голосами пионер авиации Александр Можайский.

Голосование пройдет до 8 мая.

В качестве кандидатов вологжане также называли Валерия Гаврилина, Владимира Гиляровского, Константина Батюшкова, Ольгу Фокину, Джанну Тутунджан, Сергея Преминина и Василия Верещагина.