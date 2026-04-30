В Вологде на следующей неделе ограничат движение по улице Мира

Мира

Чтобы избежать больших пробок, ограничения будут вводить поэтапно

В Вологде на следующей неделе планируют асфальтирование проезжей части улицы Мира. Для этого будут вводиться ограничения для движения автомобилей. Как рассказал глава города Сергей Жестянников, чтобы избежать больших пробок в центре города, ограничения будут вводиться поэтапно.

«С 4 по 15 мая рабочие будут трудиться на участке от Сергея Орлова до Козлёнской. С 16 по 25 мая – на участке от проспекта Победы до Герцена», - уточнил глава Вологды.

Также на съезде с Октябрьского моста будет работать светофор, который позволит съезжать с Октябрьского моста в сторону центра налево, чтобы объехать ремонтируемый участок по улицам Сергея Орлова, Лермонтова и площадь Возрождения.

Изменения коснутся также работы общественного транспорта.