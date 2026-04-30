Вологодские депутаты проконтролируют благоустройство Рождественского парка

Парк будет приведен в порядок к началу летнего сезона

Заместитель председателя Законодательного собрания области Антон Холодов провел выездную встречу в парке микрорайона Охмыльцево.

Общественное пространство было благоустроено в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время идёт процесс передачи парка от МАУК «Парки Вологды» на баланс «Зеленстроя».

«Жители микрорайона Охмыльцево просят отремонтировать малые архитектурные формы и навести порядок в парке. Уже сейчас заметен естественный износ, а летом здесь много детей, и важно, чтобы они не поранились и не получили травмы. Уверен, в предстоящий сезон Рождественский парк также будет точкой притяжения детей и взрослых, поэтому привести территорию в порядок нужно в ближайшее время», — отметил Антон Холодов.

Представители городской администрации пояснили, что после завершения процедуры передачи все обязанности по содержанию парка — уборка зимой и летом, а также ремонт — перейдут к «Зеленстрою».